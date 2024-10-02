В Израиле уже обещают мощный ответ на атаку со стороны Ирана. Израильский политолог и подполковник запаса ЦАХАЛ Арие Зайден рассказал 24 Каналу, как Израиль отразил вражеский удар.

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Как сбивали ракеты из Ирана

Вечером 1 октября Иран массированно атаковал Израиль. С поддержкой союзников ЦАХАЛ перехватил значительное количество иранских ракет.

Не только Израиль сбивает цели, это коалиция: 3 эскадрильи американских самолетов, вероятно, и британские, а также наши другие соседи, как Иордания, которая предоставила нам возможность действовать в воздухе. Возможно, и передала информацию,

– отметил Арие Зайден.

Справка. Эскадрилья – это подразделение, состоящее из нескольких военных самолетов и их экипажей, обычно одного типа. Обычно говорится о 12 – 24 бортах, иногда разделенных на три или четыре звена, в зависимости от типа самолета и воздушных сил.

Стоит уточнить, что Иран выпустил по Израилю именно баллистические ракеты. Их количество достигало 180 единиц, что впоследствии подтвердили в Армии обороны Израиля.

"Есть несколько эшелонов противовоздушной обороны. Частично это и перехват ракет истребителями. Эти ракеты являются очень опасным оружием, которое содержит от 500 до 1000 килограммов взрывчатки. Но из-за баллистической траектории можно рассчитать куда ракета прилетит. Здесь нет никакой магии, просто мы десятилетиями создавали такие возможности и спрогнозировали направление развития ракетных систем Ирана", – объяснил подполковник запаса ЦАХАЛа.

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Заметим, что, к сожалению, не все ракеты, которые выпустил Иран, удалось перехватить. По территории Израиля зафиксированы попадания, в частности по гражданской инфраструктуре.