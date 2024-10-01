Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля Дэниел Хагари, пишет CNN. Отметим, что во время нынешнего удара в небе страны зафиксировали 180 вражеских целей.

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Ответ Израиля на атаку Ирана на Ливан

Так, Дениэль Хагари заявил, что Израиль уже планирует ответить на ракетную атаку Ирана

Эта атака будет иметь последствия. У нас есть планы, и мы будем действовать в том месте и в то время, которое выберем,

– сказал он.

Другой израильский чиновник сообщил, что его страна даст "значительный ответ" на атаку Ирана.

Тегеран уже официально заявил, что в случае, если израильский режим отреагирует на иранские операции, он столкнётся с сокрушительными атаками. После обстрела президент Ирана написал, что "это лишь часть возможностей" и посоветовал "не вступать в конфронтацию".

Добавим, что на фоне этого Вооруженные силы Иордании привели все подразделения в "высокую готовность, чтобы противостоять любым попыткам, которые угрожают безопасности и стабильности королевства". Там добавили, что командование внимательно следит за событиями в регионе.