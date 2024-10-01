Об этом сообщает Тimes of Іsrael. Иран продолжает выпускать ракеты по Израилю.

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Иран пытается запугать Израиль

Так, в Иране обещают нанести масштабный обстрел, если Израиль выпустит ракеты в них.

Если израильский режим отреагирует на иранские операции, он столкнется с сокрушительными атаками,

– говорится в заявлении властей Ирана.

Справка. Убийство Израилем лидера ХАМАСа Исмаила Хании спровоцировало новые ожидания мести, которые до сих пор не оправдались. Молчание Ирана, вероятно, побудило Израиль к дальнейшему преобразованию красных линий, вплотную к уничтожению лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.

Отметим, что Иран вечером 1 октября массированно атаковал Израиль ракетами. Это было сделано в ответ на убийство верхушки "Хезболлы", включая лидера группировки Хасана Насраллу. Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" активно работает над перехватом вражеских ракет.

Сейчас сообщается только о двух раненых в Израиле во время ракетного удара Ирана по стране, говорит Маген Дэвид Адом.

Заметим, что в комментарии для СМИ израильские официальные лица отметили, что операция под названием "Северные стрелы", которая направлена против группировки "Хезболла", является ограниченной. Они также подчеркнули, что не намерены осуществлять долгосрочную оккупацию южного Ливана.