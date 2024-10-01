Про це повідомляє Тimes of Іsrael. Іран продовжує випускати ракети по Ізраїлю.

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Іран намагається залякати Ізраїль

Так, в Ірані обіцяють завдати масштабного обстрілу, якщо Ізраїль випустить ракети в них.

Якщо ізраїльський режим відреагує на іранські операції, він зіткнеться з нищівними атаками,

– йдеться в заяві влади Ірану.

Довідка. Вбивство Ізраїлем лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії спровокувало нові очікування помсти, які досі не виправдалися. Мовчання Ірану, ймовірно, спонукало Ізраїль до подальшого перетворення червоних ліній, впритул до знищення лідера "Хезболли" Хасана Насралли.

Зазначимо, що Іран увечері 1 жовтня масовано атакував Ізраїль ракетами. Це було зроблено у відповідь на вбивство верхівки "Хезболли", включно з лідером угруповання Хасаном Насраллою. Ізраїльська система протиповітряної оборони "Залізний купол" активно працює над перехопленням ворожих ракет.

Наразі повідомляється про лише двох поранених в Ізраїлі під час ракетного удару Ірану по країні, каже Маген Девід Адом.

Зауважимо, що у коментарі для ЗМІ ізраїльські офіційні особи зазначили, що операція під назвою "Північні стріли", яка спрямована проти угруповання "Хезболла", є обмеженою. Вони також підкреслили, що не мають наміру здійснювати довгострокову окупацію південного Лівану.