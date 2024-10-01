Про це заявив речник Армії оборони Ізраїлю Деніел Хагарі, пише CNN. Зазначимо, що під час нинішнього удару в небі країни зафіксували 180 ворожих цілей.

Дивіться також "Стріли півночі": для чого Ізраїль вторгся в Ліван, що буде далі та який план у Нетаньяху

Відповідь Ізраїлю на атаку Ірану

Так, Деніель Хагарі заявив, що Ізраїль вже планує відповісти на ракетну атаку Ірану

Ця атака матиме наслідки. У нас є плани, і ми будемо діяти в тому місці та в той час, який виберемо,

– сказав він.

Інший ізраїльський чиновник повідомив, що його країна дасть "значну відповідь" на атаку Ірану.

Тегеран вже офіційно заявив, що у разі, якщо ізраїльський режим відреагує на іранські операції, він зіткнеться з нищівними атаками. Після обстрілу президент Ірану написав, що "це лише частина можливостей" і порадив "не вступати в конфронтацію".

Додамо, що на тлі цього Збройні сили Йорданії привели всі підрозділи у "високу готовність, щоб протистояти будь-яким спробам, які загрожують безпеці та стабільності королівства". Там додали, що командування уважно стежить за подіями у регіоні.