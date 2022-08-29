Об этом 29 августа написал мэр временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов. Он рассказал, что двоих местных жителей после российской атаки госпитализировали в тяжелом состоянии в отделение интенсивной терапии.

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"По состоянию на утро точно известно о 10 энергодаровцах, получивших многочисленные осколочные ранения разной степени тяжести в результате ночных обстрелов жилых кварталов Энергодара", – написал Орлов.

Постоянная террористическая угроза

российские убийцы расстреляли минимум 20 автомобилей на улице Воинов-Интернационалистов. По словам Орлова, террористы в Энергодаре постоянно несут угрозу гражданским.

Очевидно, так рашисты "отработали" свой сценарий накануне приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС,

– сказал Орлов.

Обстрел Энергодара

Оккупанты обстреляли Энергодар вечером 28 августа. В домах людей вылетели окна. Кроме этого, известно о прямом попадании в квартиру. Под обстрелы попали два микрорайона города.

Обратите внимание – что происходит в оккупированном Энергодаре: смотрите видео