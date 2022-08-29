Про це 29 серпня написав мер тимчасово окупованого Енергодару Дмитро Орлов. Він розповів, що двох місцевих мешканців після російської атаки госпіталізували у важкому стані до відділення інтенсивної терапії.

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"Станом на ранок точно відомо про 10 енергодарців, які отримали чисельні осколкові поранення різної важкості внаслідок нічного обстрілу житлових кварталів Енергодара", – написав Орлов.

Постійна терористична загроза

російські вбивці розстріляли мінімум 20 автомобілів на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів. За словами Орлова, терористи в Енергодарі постійно несуть загрозу для цивільних.

Очевидно, так рашисти "відпрацювали" свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС,

– сказав Орлов.

Обстріл Енергодара

Окупанти обстріляли Енергодар ввечері 28 серпня. У домівках людей повилітали вікна. Крім цього, відомо про пряме влучання у квартиру. Під обстріли потрапили два мікрорайони міста.

Зверніть увагу – що відбувається в окупованому Енергодарі: дивіться відео