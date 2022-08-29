Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Місія запланувала візит, щоб оцінити ситуацію на станції.

До теми МАГАТЕ зможе адекватно оцінити ситуацію на ЗАЕС, приховувати – без сенсу, – експерт

МАГАТЕ вже їде на ЗАЕС

Настав день, місія МАГАТЕ для підтримки та допомоги Запорізькій АЕС вже у дорозі. Пишаюся тим, що керую цією місією, яка відбудеться цього тижня,

– зазначив Гроссі.

Він додав, що потрібно захистити безпеку українського найбільшого ядерного об'єкта в Європі.

Яка ситуація на ЗАЕС

Ситуація на станції складна. росіяни продовжують періодично обстрілювати територію – пошкоджено обладнання стації, адже окупанти заважали загасити пожежу на ЗАЕС. Обстріли ведуться локалізовано, з коротким проміжком між пострілом та вибухом.

До цього МАГАТЕ запланувала візит на Запорізьку АЕС, щоб оцінити ситуацію на станції. Команда МАГАТЕ може також доставити на АЕС запасні частини та інші важливі матеріали.

На Запорізькій АЕС найманці з ПВК "вагнер" облаштували в’язницю. Там вони утримують й катують волонтерів, місцевих підприємців та звичайних жителів. вагнерівці виливають "в'язням" під ноги розчин хлору в закритій камері. Їх катують електричним струмом, душать целофановими пакетами тощо.

Варто переглянути – росіяни катують працівників ЗАЕС: дивіться відео