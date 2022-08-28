Про це 24 каналу розповів експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак. За його словами, окупантам немає сенсу щось приховувати на станції, оскільки все приховане – буде інтерпретовано не на користь росії у цій ситуації.

До теми Якщо МАГАТЕ їде на ЗАЕС, ситуація там поки безпечна, – експерт Націнституту

Місія зможе адекватно оцінити загрозу на ЗАЕС

З технічної точки зору місія МАГАТЕ зможе адекватно та коректно оцінити загрозу станції, зокрема системам охолодження, які не можуть без живлення,

– зауважив Їжак.

Він пояснив, що це наразі дуже важливе питання – щоб системи охолодження були надійно заживлені.

До візиту МАГАТЕ має долучитися Червоний Хрест

Втім, місія не зможе перевірити умови, в яких перебуває український персонал на окупованій станції. Оскільки, МАГАТЕ, ймовірно, не має необхідної компетенції, щоб це оцінити.

Тому необхідно, щоб до місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС долучився Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ).

Це безпосередня функція Червоного Хреста – бути у зоні конфлікту та слідкувати за виконанням міжнародного гуманітарного права,

– наголосив експерт.

Він пояснив, що функція МАГАТЕ – оцінити ситуацію щодо фізичної безпеки станції. А от МКЧХ має перевірити поведінку сторін та з'ясувати, хто створює загрозу.

"Ставлення до цивільного населення та персоналу – це пряма відповідальність Міжнародного Комітету Червоного Хреста й треба вимагати, щоб він туди потрапив", – відзначив Їжак.

Їжак оцінив можливості МАГАТЕ на Запорізькій АЕС: дивіться відео

Ситуація навколо ЗАЕС: коротко