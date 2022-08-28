Оскільки це означає, що МАГАТЕ готова їхати. Про це 24 каналу розповів експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.
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Якщо місія їде на ЗАЕС, ситуація там поки безпечна
Якщо місія готова їхати – це означає, що ситуація на станції не така вже й небезпечна,
– зауважив експерт.
Їжак пояснив, що міжнародні чиновники не їздять у небезпечні місця, їм необхідні певні гарантії, що там все нормально. Тобто, поки місія готується та збирається їхати, можна так сильно не хвилюватись на цей період – нічого небезпечного, ймовірно, не має відбутися.
Крім того, він нагадав, що система безпеки таки спрацювала, попри відключення. "Український персонал в умовах окупації героїчно діє на станції та забезпечує її безпеку", – відзначив експерт.
За його словами, місії важливо перевірити та оцінити, якою дійсно є ситуація на окупованій Запорізькій АЕС.
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Ситуація на Запорізькій АЕС: останні новини
- Невдовзі на станцію має приїхати місія МАГАТЕ, ймовірно, уже з наступного тижня, хоча остаточні деталі все ще обговорюються. Команда МАГАТЕ може також доставити запасні частини, пристрої радіаційного контролю та інші важливі матеріали через побоювання, що бойові дії в цьому районі можуть пошкодити лінії електропередач та викликати пожежі на АЕС, що може призвести до ядерної катастрофи.
- російські пропагандисти поширюють інформацію про нібито можливі "провокації" на Запорізькій АЕС під час візиту місії МАГАТЕ. окупанти традиційно звинувачують у цьому українських захисників. Вони стверджують, що українська сторона нібито може "всадити в спину цієї інспекції МАГАТЕ, з чого завгодно вистрілити".
- військові країни-агресорки замінували деякі ділянки Запорізької АЕС. росія відкрито погрожує підірвати станцію, якщо втратить над нею контроль. Відомо, що в машинні зали першого та другого енергоблоків окупанти загнали автомобілі, які можуть бути із вибухівкою.
- Разом з тим росіяни регулярно обстрілюють станцію. Представники Енергоатому вважають, що періодичні обстріли території ЗАЕС створюють серйозні ризики для безпеки станції.