Оскільки це означає, що МАГАТЕ готова їхати. Про це 24 каналу розповів експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

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Якщо місія їде на ЗАЕС, ситуація там поки безпечна

Якщо місія готова їхати – це означає, що ситуація на станції не така вже й небезпечна,

– зауважив експерт.

Їжак пояснив, що міжнародні чиновники не їздять у небезпечні місця, їм необхідні певні гарантії, що там все нормально. Тобто, поки місія готується та збирається їхати, можна так сильно не хвилюватись на цей період – нічого небезпечного, ймовірно, не має відбутися.

Крім того, він нагадав, що система безпеки таки спрацювала, попри відключення. "Український персонал в умовах окупації героїчно діє на станції та забезпечує її безпеку", – відзначив експерт.

За його словами, місії важливо перевірити та оцінити, якою дійсно є ситуація на окупованій Запорізькій АЕС.

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