Оскільки це означає, що МАГАТЕ готова їхати. Про це 24 каналу розповів експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

Зверніть увагу Окупанти перетворили ЗАЕС на військову базу, і це загроза для всієї Європи, – Кулеба

Якщо місія їде на ЗАЕС, ситуація там поки безпечна

Якщо місія готова їхати – це означає, що ситуація на станції не така вже й небезпечна,
– зауважив експерт.

Їжак пояснив, що міжнародні чиновники не їздять у небезпечні місця, їм необхідні певні гарантії, що там все нормально. Тобто, поки місія готується та збирається їхати, можна так сильно не хвилюватись на цей період – нічого небезпечного, ймовірно, не має відбутися.

Крім того, він нагадав, що система безпеки таки спрацювала, попри відключення. "Український персонал в умовах окупації героїчно діє на станції та забезпечує її безпеку", – відзначив експерт.

За його словами, місії важливо перевірити та оцінити, якою дійсно є ситуація на окупованій Запорізькій АЕС.

Їжак пояснив, що означає візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: дивіться відео

Ситуація на Запорізькій АЕС: останні новини

  • Невдовзі на станцію має приїхати місія МАГАТЕ, ймовірно, уже з наступного тижня, хоча остаточні деталі все ще обговорюються. Команда МАГАТЕ може також доставити запасні частини, пристрої радіаційного контролю та інші важливі матеріали через побоювання, що бойові дії в цьому районі можуть пошкодити лінії електропередач та викликати пожежі на АЕС, що може призвести до ядерної катастрофи.
  • російські пропагандисти поширюють інформацію про нібито можливі "провокації" на Запорізькій АЕС під час візиту місії МАГАТЕ. окупанти традиційно звинувачують у цьому українських захисників. Вони стверджують, що українська сторона нібито може "всадити в спину цієї інспекції МАГАТЕ, з чого завгодно вистрілити".
  • військові країни-агресорки замінували деякі ділянки Запорізької АЕС. росія відкрито погрожує підірвати станцію, якщо втратить над нею контроль. Відомо, що в машинні зали першого та другого енергоблоків окупанти загнали автомобілі, які можуть бути із вибухівкою.
  • Разом з тим росіяни регулярно обстрілюють станцію. Представники Енергоатому вважають, що періодичні обстріли території ЗАЕС створюють серйозні ризики для безпеки станції.