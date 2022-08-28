Поскольку это означает, что МАГАТЭ готова ехать. Об этом 24 каналу рассказал эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ежак.

К теме Оккупанты превратили ЗАЭС в военную базу, и это угроза для всей Европы, – Кулеба

Если миссия едет на ЗАЭС, ситуация пока безопасна

Если миссия готова ехать – это значит, что ситуация на станции не так уж опасна,

– заметил эксперт.

Ежак объяснил, что международные чиновники не ездят в опасные места, им необходимы определенные гарантии, что там все нормально. То есть, пока миссия готовится и собирается ехать, можно так сильно не волноваться на этот период – ничего опасного, вероятно, не должно произойти.

Кроме того, он напомнил, что система безопасности сработала, несмотря на отключение. "Украинский персонал в условиях оккупации героически действует на станции и обеспечивает ее безопасность", – отметил эксперт.

По его словам, миссии важно проверить и оценить, какая действительно ситуация на оккупированной Запорожской АЭС.

Ежак объяснил, что означает визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС: смотрите видео

Ситуация на Запорожской АЭС: последние новости