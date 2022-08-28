Поскольку это означает, что МАГАТЭ готова ехать. Об этом 24 каналу рассказал эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ежак.
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Если миссия едет на ЗАЭС, ситуация пока безопасна
Если миссия готова ехать – это значит, что ситуация на станции не так уж опасна,
– заметил эксперт.
Ежак объяснил, что международные чиновники не ездят в опасные места, им необходимы определенные гарантии, что там все нормально. То есть, пока миссия готовится и собирается ехать, можно так сильно не волноваться на этот период – ничего опасного, вероятно, не должно произойти.
Кроме того, он напомнил, что система безопасности сработала, несмотря на отключение. "Украинский персонал в условиях оккупации героически действует на станции и обеспечивает ее безопасность", – отметил эксперт.
По его словам, миссии важно проверить и оценить, какая действительно ситуация на оккупированной Запорожской АЭС.
Ежак объяснил, что означает визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС: смотрите видео
Ситуация на Запорожской АЭС: последние новости
- Вскоре на станцию должна приехать миссия МАГАТЭ, вероятно, уже на следующей неделе, хотя окончательные детали все еще обсуждаются. Команда МАГАТЭ может также доставить запасные части, радиационный контроль и другие важные материалы из-за опасений, что боевые действия в этом районе могут повредить линии электропередач и вызвать пожары на АЭС, что может привести к ядерной катастрофе.
- российские пропагандисты распространяют информацию о якобы возможных "провокациях" на Запорожской АЭС во время визита миссии МАГАТЭ. оккупанты традиционно обвиняют в этом украинских защитников. Они утверждают, что украинская сторона якобы может "ударить в спину этой инспекции МАГАТЭ, из чего угодно выстрелить".
- военные страны-агрессора минировали некоторые участки Запорожской АЭС. россия открыто угрожает взорвать станцию, если потеряет над ней контроль. Известно, что в машинные залы первого и второго энергоблоков оккупанты загнали автомобили, которые могут быть со взрывчаткой.
- Вместе с тем россияне регулярно обстреливают станцию. Представители Энергоатома считают, что периодические обстрелы территории ЗАЭС создают серьезные риски безопасности станции.