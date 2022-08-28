Поэтому есть угроза для всего континента. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Ядерная безопасность – главное для Украины

Глава ведомства обратил внимание на трагическое прошлое нашего государства из-за аварии на ЧАЭС. Исходя из этого, уже десятилетиями ядерная безопасность оставалась главным приоритетом Украины.

российские оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу, поставив под угрозу весь континент. Российские военные должны уйти прочь с завода,

– подчеркнул Кулеба.

Ведь им там нечего делать.

Кратко о ситуации на ЗАЭС

На станции ситуация сложная, напряженная и опасная. российские оккупанты продолжают периодически обстреливать территорию – повреждено оборудование станции, ведь оккупанты мешали потушить пожар на ЗАЭС. Обстрелы ведутся локализовано, с коротким промежутком между выстрелом и взрывом.

В американском Институте изучения войны, ссылаясь на Энергоатом, заявляли, что россияне в течение 26 – 27 августа обстреливали Запорожскую атомную электростанцию. россия же обещала "предоставить доказательства" против ВСУ. Ведь именно Украину агрессор лживо во всем винит.

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