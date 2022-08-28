Через це є загроза для всього континенту. Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

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Ядерна безпека – головне для України

Глава відомства звернув увагу на трагічне минуле нашої держави через аварію на ЧАЕС. Виходячи з цього, вже десятиліттями ядерна безпека залишалася головним пріоритетом України.

російські окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу, поставивши під загрозу весь континент. Російські військові повинні геть із завод,

– наголосив Кулеба.

Адже їм там нема чого робити.

Коротко про ситуацію на ЗАЕС

На станції ситуація складна, напружена та небезпечна. російські окупанти продовжують періодично обстрілювати територію – пошкоджено обладнання стації, адже окупанти заважали загасити пожежу на ЗАЕС. Обстріли ведуться локалізовано, з коротким проміжком між пострілом та вибухом.

В американському Інституті вивчення війни, посилаючись на Енергоатом, заявляли, що росіяни протягом 26 – 27 серпня обстрілювали Запорізьку атомну електростанцію. Натомість росія обіцяла "надати докази" проти ЗСУ. Адже саме Україну агресор брехливо у всьому звинувачує.

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