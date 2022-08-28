Об этом 24 каналу рассказал эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ежак. По его словам, оккупантам нет смысла скрывать что-то на станции, поскольку все скрытое – будет интерпретировано не в пользу россии в этой ситуации.

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Миссия сможет адекватно оценить угрозу на ЗАЭС

С технической точки зрения миссия МАГАТЭ сможет адекватно и корректно оценить угрозу станции, в частности системам охлаждения, которые не могут без питания,

– заметил Ежак.

Он объяснил, что это очень важный вопрос – чтобы системы охлаждения были надежно заживлены.

К визиту МАГАТЭ должен присоединиться Красный Крест

Впрочем, миссия не сможет проверить условия, в которых находится украинский персонал на оккупированной станции. Поскольку МАГАТЭ, вероятно, не имеет необходимой компетенции, чтобы это оценить.

Поэтому необходимо, чтобы к миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС присоединился Международный Комитет Красного Креста (МККК).

Это непосредственная функция Красного Креста – быть в зоне конфликта и следить за исполнением международного гуманитарного права,

– подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что функция МАГАТЭ – оценить ситуацию относительно физической безопасности станции. А вот МККК должен проверить поведение сторон и выяснить, кто представляет угрозу.

"Отношение к гражданскому населению и персоналу – это прямая ответственность Международного Комитета Красного Креста и нужно требовать, чтобы он туда попал", – отметил Ежак.

Ежак оценил возможности МАГАТЭ на Запорожской АЭС: смотрите видео

Ситуация вокруг ЗАЭС: коротко