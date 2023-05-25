Об этом 24 Каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, российские оккупанты действительно активизировали обстрелы дронами-камикадзе Shahed-136 и тому подобное.

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Россияне имеют не менее 2 целей

Как отметил Братчук, во время таких обстрелов у российских оккупантов по меньшей мере есть две цели. В первую очередь, они пытаются усложнить процесс логистики. Поэтому неоднократно разные враждебные воздушные цели пытаются попасть в склады.

Заметьте! Во время ракетной атаки 8 мая российские оккупанты обстреляли Одессу. Тогда они попали в склад, где хранилась гуманитарная помощь от украинского Красного Креста.

Кроме того, российские захватчики пытаются истощить запасы боеприпасов к украинским ПВО и выявить, какие именно зенитные ракетные комплексы расположены в регионе.

Пытаются не только истощать силы ПВО, но и выяснить, какие средства огневого поражения расположены на Юге. Возможно, полагают, что у нас какие-то новые комплексы появились. Врагу ничего не удается. Надеемся, что и не будет ничего выходить,

– заметил Братчук.

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Какая ситуация в Одесской области: коротко