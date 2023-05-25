Про це 24 Каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, російські окупанти дійсно активізували обстріли дронами-камікадзе Shahed-136 тощо.

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Росіяни мають щонайменше 2 цілі

Як наголосив Братчук, під час таких обстрілів російські окупанти мають щонайменше дві цілі. Насамперед вони намагаються ускладнити процес логістики. Тому неодноразово різні ворожі повітряні цілі намагаються влучити у склади.

Зауважте! Під час ракетної атаки 8 травня російські окупанти обстріляли Одесу. Тоді вони влучили у склади, де зберігалася гуманітарна допомога від українського Червоного Хреста.

Окрім цього, російські загарбники намагаються виснажити запаси боєприпасів до української ППО та виявити, які саме зенітні ракетні комплекси розташовані в регіоні.

Намагаються не лише виснажувати сили ППО, але й з'ясувати, які саме засоби вогневого ураження розташовані на Півдні. Можливо, думають, що у нас якісь нові комплекси з'явилися. Ворогу нічого не вдається. Сподіваємося, що і не буде виходити,

– зауважив Братчук.

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Яка ситуація на Одещині: коротко