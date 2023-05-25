Про це 24 Каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, російські окупанти дійсно активізували обстріли дронами-камікадзе Shahed-136 тощо.
До теми Заборона не допомогла: в Одесі люди масово відпочивають на пляжах
Росіяни мають щонайменше 2 цілі
Як наголосив Братчук, під час таких обстрілів російські окупанти мають щонайменше дві цілі. Насамперед вони намагаються ускладнити процес логістики. Тому неодноразово різні ворожі повітряні цілі намагаються влучити у склади.
Окрім цього, російські загарбники намагаються виснажити запаси боєприпасів до української ППО та виявити, які саме зенітні ракетні комплекси розташовані в регіоні.
Намагаються не лише виснажувати сили ППО, але й з'ясувати, які саме засоби вогневого ураження розташовані на Півдні. Можливо, думають, що у нас якісь нові комплекси з'явилися. Ворогу нічого не вдається. Сподіваємося, що і не буде виходити,
– зауважив Братчук.
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Яка ситуація на Одещині: коротко
- Цьогоріч в Одесі збираються відкрити доступ до деяких пляжів. Відповідний наказ видала Одеська районна військова адміністрація.
- Однак є певні нюанси. Зараз йдеться не про відкриття пляжів, а про створення умов, за яких їх можуть відкрити.
- Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, що військові дали рекомендації місцевій владі Одеси щодо створення місць відпочинку. Йдеться про відсутність масових скупчень людей; створення зон, які безпечні від мін тощо.