У місцевих телеграм-каналах опублікували фото та відео, на яких видно, що люди не дослухаються до заборони, пише 24 Канал. Вони відпочивають, попри мінну небезпеку.

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Що відбувається на одеських пляжах

На кадрах можна помітити людей, які загоряють на березі моря. Деякі навіть ризикують купатись у морі, яке замінували росіяни.



Люди купаються в Одесі



На пляжах є навіть маленькі діти

В Одесі люди вже відпочивають на морі: дивіться відео

Попри мінну небезпеку, деякі відпочивальники купаються: дивіться відео

На пляжах вже помітно розваги під російську музику: дивіться відео

Що відомо про заборону купання в Одесі