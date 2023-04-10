Одесити вже почали активно грати у волейбол на пляжах. Відповідні кадри оприлюднили у мережі, інформує 24 Канал.

Важливо На пляжах Одеси встановили огорожі через мінну небезпеку, але люди на них не зважають

В одеситів розпочався пляжний сезон

Попри заборони Одеської ОВА, місцеві мешканці вже вийшли на пляжі – вони купаються в морі та грають у волейбол. Це помітили на пляжі "Дельфін" та 13-й станції Фонтану.

Що відбувається на одеських пляжах: дивіться відео

Людей просять дотримуватися дистанції від узбережжя

В ОК "Південь" повідомляли, що після штормової погоди море може приносити "неприємні сюрпризи" до узбережжя. Тому одесити мають бути пильні та пам'ятати про необхідність дотримання дистанції від краю води.

Що відомо про заборони Одеської ОВА

Одеська мерія та ОВА попереджали, що наразі заборонено перебувати на пляжі, оскільки на узбережжі проведено відповідні роботи для забезпечення оборони регіону.

У зв’язку з високою загрозою для життя та здоров’я людей на території пляжів Одеси встановлено таблички про небезпеку.

До того ж заборонено виходити на воду із використанням плавзасобів. Відвідування заборонених зон на пляжах може призвести до трагічних наслідків.

Трагічні випадки на пляжах Одещини