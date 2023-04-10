Одесситы уже начали активно играть волейбол на пляжах. Соответствующие кадры обнародовали в сети, информирует 24 Канал.

Важно На пляжах Одессы установили ограждения из-за минной опасности, но люди на них не обращают внимания

У одесситов начался пляжный сезон

Несмотря на запреты Одесской ОВА, местные жители уже вышли на пляжи – они купаются в море и играют в волейбол. Это заметили на пляже "Дельфин" и 13 станции Фонтана.

Что происходит на одесских пляжах: смотрите видео

Людей просят соблюдать дистанцию от побережья

В ОК "Юг" сообщалось, что после штормовой погоды море может приносить "неприятные сюрпризы" к побережью. Поэтому одесситы должны быть внимательны и помнить о необходимости соблюдения дистанции от края воды.

Что известно о запретах Одесской ОВА

Одесская мэрия и ОВА предупреждали, что запрещено находиться на пляже, поскольку на побережье проведены соответствующие работы для обеспечения обороны региона.

В связи с высокой угрозой жизни и здоровью людей на территории пляжей Одессы установлены таблички об опасности.

К тому же запрещено выходить на воду с использованием плавсредств. Посещение запретных зон на пляжах может привести к трагическим последствиям.

Трагические случаи на пляжах Одесщины