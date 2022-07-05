Ничто не может остановить пляжный сезон в Одессе

В целях безопасности на некоторых одесских пляжах установили заграждения, сообщает 24 канал. К такому шагу пришлось прибегнуть, чтобы у людей не было возможности купаться в море и подвергать себя минной опасности.

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Отдыхающие все еще могут находиться на пляжах, но не приближаться к морю. Однако ограждения, которые установили на пляжах в Одессе, не останавливают людей. Отдыхающие пролезают под сетками и подвергают себя серьезной опасности.

В Одессе люди, несмотря на запрет, купаются в море

В Одессе решили не открывать пляжи

В конце июня мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе хотят открыть некоторые пляжи. Сообщалось, что разрабатывается проект создания безопасных участков, где будут установлены специальные защитные сетки.

Но впоследствии пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Мартыненко сообщила, что в Одесской области пока не планируют открывать пляжи. В Одесской области не откроют пляжи из-за большого количества взрывоопасных предметов в акватории и угрозы из моря.

В ГСЧС подчеркнули, что сейчас каждый водоем опасен для жизни людей.

В оперативном командовании "Юг" предупредили об опасности отдыха возле моря. В частности, причина в том, что Россия разместила в море несколько сотен мин, которые легко могут оказаться в прибрежной зоне и вызвать беду.

Заметим, что вечером 21 июня на один из одесских пляжей выбросило вражескую противокорабельную мину и она сдетонировала возле села Сычавка. Взрыв поразил около 100 метров территории вокруг боеприпаса.

11 июня в селе Грибовка мужчина, несмотря на запрет, пошел отдыхать на пляж с семьей. Он решил проверить глубину воды, но наткнулся на российскую мину. К сожалению, случай закончился трагедией.

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