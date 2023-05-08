Там была вся гуманитарная помощь. Именно поэтому Красный Крест приостановил оказание помощи и некоторые проекты в Одессе.

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Что известно о последствиях обстрела Одессы

8 мая в результате ракетного удара по Одессе было уничтожено складское помещение Одесской областной организации Красного Креста Украины площадью 1 000 квадратных метров,

– рассказали в организации.

Также там объяснили, что ночной пожар уничтожил находящуюся на складе гуманитарную помощь. Поэтому Красный Крест приостановил:

выдачу гуманитарной помощи;

деятельность некоторых проектов Одесской областной организации Красного Креста.

Россия повредила мобильный госпиталь Красного Креста в Николаеве

В Красном Кресте рассказали, что в результате атаки 7 мая 2023 года поврежден мобильный госпиталь Красного Креста в Николаеве. К сожалению, из-за атаки непригодными к использованию стали:

медицинское оборудование;

технические средства;

мебель.

8 мая в Красном Кресте сообщили, что они ликвидируют последствия обстрелов. После этого госпиталь возобновит работу в обычном режиме. Однако объяснили, что он будет действовать в другом месте.

Повреждение Красного Креста в Одессе и Николаеве / Фото Красного Креста Украина

К счастью сотрудники Красного Креста в Одессе и Николаеве не пострадали.

Россия атаковала во Всемирный День Красного Креста

Во Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца мы шокированы и огорчены тем, что склад в Одессе и мобильная клиника в Николаеве пострадали от боевых действий,

– рассказали в Международном Комитете Красного Креста в Украине.

Там также добавили, что недопустимы нападения на работников и волонтеров, оказывающих гуманитарную помощь, и на гуманитарные объекты.

Россия атаковала Одессу