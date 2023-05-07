В настоящее время в области работает ПВО, сообщает 24 Канал. Местных жителей просят не покидать укрытий.

К теме В ряде областей тревога: в Одессе и области слышны взрывы

В Одессе слышали взрывы

В 23:19 в Одесской области и в ряде других областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы очередного вражеского обстрела.

Уже через 10 минут местные жители сообщили о взрыве. Впоследствии раздался еще один. Пока неизвестно, что именно это было – прилет или работа ПВО. Как бы там ни было, местным стоит находиться в укрытиях до объявления об отбое воздушной тревоги.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук подчеркнул, что не стоит информационно мешать работе ВСУ.

Просто молчим и не снимаем работу противовоздушной обороны. Ребята поработают – все расскажут. Будьте вежливы,

– отметил Братчук.

Обратите внимание! По информации monitor, вражеские Ту-22м3 вылетели из Каспийского региона в направлении Черного моря. Эти самолеты – носители сверхзвуковых ракет Х-22.

Стоит прочесть В Херсоне в результате российского удара погибли 9 спасателей, – Зеленский

В городе вспыхнул пожар

В местных телеграмм-каналах сообщили, что "прилет" якобы был. После этого в городе загорелся пожар.

На место воспламенения уже выехали все соответствующие службы. Следует заметить, что пожар мог возникнуть не только из-за попадания.

Чтобы знать точную причину возгорания, нужно дождаться официальных комментариев представителей городских властей.

В Черном море находятся носители "Калибров"

Начальник координационного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что с вечера 6 мая российские захватчики нарастили свое присутствие в Черном море.

Там до сих пор остаются четыре надводных ракетоносителя. Суммарный залп – до 32 "Калибров". Гуменюк отметила, что это довольно существенная угроза с моря.

Присутствие ракетоносителей может свидетельствовать о подготовке дот массированных обстрелов, учитывая еще и календарные даты. Так что украинцам нужно быть готовыми, что оккупанты решат устроить "салюты" до 9 мая.