В воскресенье вечером, 7 мая, вышло традиционное обращение украинского лидера к народу. Очевидно, глава нашего государства не мог обойти вниманием обстрел Херсона оккупантами за день до этого. Известно, что количество жертв в результате атаки возросло.

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"Они возвращали безопасность людям"

По словам Зеленского, из-за удара по Херсону погибли 9 спасателей. Кроме того, захватчики не прекращают террор других населённых пунктов нашего государства.

Постоянный российский террор против Никополя, жестокие обстрелы Херсона и области, удары по Харькову и области, террор против сел в приграничных районах на Черниговщине и Сумщине, ад на Донетчине… Только вчера (6 мая – 24 Канал) и только от одного российского удара по Херсонской области погибли 9 украинцев – они занимались разминированием, возвращали безопасность людям. Мои соболезнования родным, близким погибших,

– сказал Зеленский.

Кроме того, он уверен, что "безопасность – это главная мишень для России". И речь идет не только об Украине, но и – Европе и всем свободном мире. Глава нашего государства подчеркнул, что "уничтожать безопасность, нести смерть и хаос – это все, что делает государство-террорист".

Вместе с тем он констатировал, что существуют силы, которые, объединив усилия, противостоят агрессору. Поэтому, очевидно, мир рано или поздно придет.

Полное обращение Зеленского за 7 апреля: смотрите видео

Террор не прекращается