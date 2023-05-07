В воскресенье вечером, 7 мая, вышло традиционное обращение украинского лидера к народу. Очевидно, глава нашего государства не мог обойти вниманием обстрел Херсона оккупантами за день до этого. Известно, что количество жертв в результате атаки возросло.
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"Они возвращали безопасность людям"
По словам Зеленского, из-за удара по Херсону погибли 9 спасателей. Кроме того, захватчики не прекращают террор других населённых пунктов нашего государства.
Постоянный российский террор против Никополя, жестокие обстрелы Херсона и области, удары по Харькову и области, террор против сел в приграничных районах на Черниговщине и Сумщине, ад на Донетчине… Только вчера (6 мая – 24 Канал) и только от одного российского удара по Херсонской области погибли 9 украинцев – они занимались разминированием, возвращали безопасность людям. Мои соболезнования родным, близким погибших,
– сказал Зеленский.
Кроме того, он уверен, что "безопасность – это главная мишень для России". И речь идет не только об Украине, но и – Европе и всем свободном мире. Глава нашего государства подчеркнул, что "уничтожать безопасность, нести смерть и хаос – это все, что делает государство-террорист".
Вместе с тем он констатировал, что существуют силы, которые, объединив усилия, противостоят агрессору. Поэтому, очевидно, мир рано или поздно придет.
Полное обращение Зеленского за 7 апреля: смотрите видео
Террор не прекращается
- Утром 7 мая оккупанты атаковали Балаклею в Харьковской области, в результате чего травмы разной степени тяжести получили 5 человек: три женщины и два мужчины. Собственно, одна из вражеских ракет С-300 попала в автопарк в городе.
- Также серия взрывов прогремела в ночь на 7 мая в Николаевской области. Впоследствии стало известно, что враг совершил атаку бомбардировщиками Ту-22м3
- Кроме того, 5 мая захватчики выпустили ракеты по предприятиям в Славянске и Краматорске Донецкой области. Об этом рассказал глава ОВА Павел Кириленко. По его словам, враг использовал ракеты С-300 для этого террористического акта.