У неділю ввечері, 7 травня, вийшло традиційне звернення українською лідера до народу. Очевидно, глава нашої держави не міг оминути своєю увагою обстріл Херсона окупантами за день перед тим. Відомо, що кількість жертв внаслідок атаки зросла.

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"Вони повертали безпеку людям"

За словами Зеленського, через удар по Херсону загинуло 9 рятувальників. Окрім того, загарбники не припиняють терор інших населених пунктів нашої держави.

Постійний російський терор проти Нікополя, жорстокі обстріли Херсона й області, удари по Харкову й області, терор проти сіл у прикордонних районах на Чернігівщині й Сумщині, пекло на Донеччині… Лише вчора (6 травня – 24 Канал) та лише від одного російського удару по Херсонській області загинули 9 українців – вони займалися розмінуванням, повертали безпеку для людей. Мої співчуття рідним, близьким загиблих,

– сказав Зеленський.

Окрім того, він переконаний, що "безпека – це головна мішень для Росії". І йдеться не лише про Україну, а й – Європу та увесь вільний світ. Глава нашої держави наголосив, що "знищувати безпеку, нести смерть і хаос – це все, що робить держава-терорист".

Разом з тим він констатував, що існують сили, які, об'єднавши зусилля, протистоять агресору. Тому, очевидно, мир рано чи пізно настане.

Повне звернення Зеленського за 7 квітня: дивіться відео

Терор не припиняється