Про це розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, під обстрілами також опинився Краматорськ.
До теми Під час тривоги пролунали вибухи в районі Слов'янська та Краматорська
Окупанти обстріляли Слов'янськ та Краматорськ
Кириленко зазначив, що Слов’янськ і Краматорськ знову перебувають під обстрілами – ворог б’є по промислових підприємствах, зокрема:
- У Слов’янську 2 ракети С-300 поцілили у будівлю заводу "Зевс Кераміка",
- у Краматорську – пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ.
За попередніми даними, атаки минули без постраждалих. Є пошкодження приміщень, однак все цінне обладнання своєчасно евакуювали до більш безпечних регіонів України.
Росіяни прагнуть під корінь винищити всю промисловість Донеччини й перетворити область на випалену землю. За все поплатяться і заплатять!
– наголосив голова ОВА.
Дивіться фото з місць ворожих обстрілів / Фото Павла Кириленка