Щонайменше 2 людини загинуло і 5 поранено. Глава Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що це – оперативні дані на 17:15.

До речі Росія вдарила по будинках у Краматорську: жахливі кадри з місця влучання

Що відомо про атаку

Росіяни поцілили у парк Бернацького і ритуальну службу. За попередньою інформацією, пошкодили десяток житлових будинків та декілька автівок.

Кириленко наголосив, що окупанти цілеспрямовано били по місту, оскільки український Краматорськ — один із найбільших подразників для росіян.

За всі злочини загарбники будуть відповідати.



Обстріл Краматорська / Фото Донецької ОВА



Наслідки обстрілу / Фото Донецької ОВА

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