Наразі в області працює ППО, повідомляє 24 Канал. Місцевих жителів просять не покидати укриттів.

До теми У низці областей тривога: в Одесі та області чути вибухи

В Одесі чули вибухи

О 23:19 на Одещині та в низці інших областей оголосили повітряну тривогу через загрозу чергового ворожого обстрілу.

Вже через 10 хвилин місцеві жителі повідомили про вибух. Згодом пролунав ще один. Наразі невідомо, що саме це було – приліт чи робота ППО. Хай там як, місцевим варто перебувати в укриттях до оголошення про відбій повітряної тривоги.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук наголосив, що не варто інформаційно заважати роботі ЗСУ.

Просто мовчимо і не знімаємо роботу протиповітряної оборони. Хлопці попрацюють – все розкажуть. Будьте чемні,

– зазначив Братчук.

Зверніть увагу! За інформацією monitor, ворожі Ту-22м3 вилетіли з Каспійського регіону у напрямку Чорного моря. Ці літаки – носії надзвукових ракет Х-22.

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У місті спалахнула пожежа

У місцевих телеграм-каналах повідомили, що "приліт" нібито був. Після цього в місті спалахнула пожежа.

На місце займання вже виїхали всі відповідні служби. Варто зауважити, що пожежа могла виникнути не лише внаслідок влучання.

Щоб знати точну причину займанні, потрібно дочекатися офіційних коментарів представників міської влади.

У Чорному морі перебувають носії "Калібрів"

Начальниця координаційного пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що від вечора 6 травня російські загарбники наростили свою присутність у Чорному морі.

Там досі залишаються чотири надводні ракетоносії. Сумарний залп – до 32 "Калібрів". Гуменюк зауважила, що це досить-таки суттєва загроза з моря.

Присутність ракетоносіїв може свідчити про підготовку дот масованих обстрілів, враховуючи ще й календарні дати. Тож українцям потрібно бути готовими, що окупанти вирішать влаштувати "салюти" до 9 травня.