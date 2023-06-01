Многие россияне до сих пор живут в бараках и гнилых деревянных домах без канализации, отопления и даже газа. Но Россия вместо того, чтобы финансировать развитие гражданской инфраструктуры и улучшать жизнь местного населения, тратит безумные деньги на агрессию против Украины. Ярким примером является ракетная атака на Киев 1 июня.

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Сколько стоила неудачная попытка сломить дух киевлян

Россияне обстреляли Киев в ночь на 1 июня. Эта атака обошлась захватчикам в 17 миллионов долларов. Можно считать, что Кремль выбросил эти деньги, поскольку ни одна из ракет не достигла цели.

Оккупанты выпустили в сторону столицы Украины 3 крылатых ракеты "Искандер-К" и 7 баллистических ракет "Искандер-М" примерной стоимостью в 1 и 2 миллиона долларов за один боезапас соответственно. Наша ПВО все их сбивала.

Россия убила ребенка в праздник

К сожалению, оккупантам удалось убить нескольких украинцев. Обломки от российских ракет унесли жизни 3 человек.

Среди погибших есть 9-летняя девочка. Страна-агрессорка убила ее вместе с 34-летней матерью в Международный день защиты детей. Они погибли, когда бежали к укрытию.

Что известно о ракетной атаке 1 июня