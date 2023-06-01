Чимало росіян досі живуть у бараках та гнилих дерев'яних хатах без каналізації, опалення та навіть газу. Але Росія замість того, щоб фінансувати розвиток цивільної інфраструктури та покращувати життя місцевого населення, витрачає шалені гроші на агресію проти України. Яскравим прикладом є ракетна атака на Київ 1 червня.

До теми Це просто істерика росіян, – майор запасу про мету ракетного обстрілу Києва

Скільки коштувала невдала спроба зламати дух киян

Росіяни обстріляли Київ у ніч проти 1 червня. Ця атака обійшлася загарбникам у 17 мільйонів доларів. Можна вважати, що Кремль викинув ці гроші, оскільки жодна з ракет не досягла цілі.

Окупанти випустили у бік столиці України 3 крилаті ракети "Іскандер-К" та 7 балістичних ракет "Іскандер-М" приблизною вартістю у 1 та 2 мільйони доларів за один боєзапас відповідно. Наша ППО усі їх позбивала.

Росія вбила дитину у свято

На жаль, окупантам вдалося вбити кількох українців. Уламки від російських ракет забрали життя 3 людей.

Серед загиблих є 9-річна дівчинка. Країна-агресорка вбила її разом із 34-річною мамою у Міжнародний день захисту дітей. Вони загинули, коли бігли до укриття.

Що відомо про ракетну атаку 1 червня