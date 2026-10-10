Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно об атаке?

В Оболонском районе Киева 10 октября российская ракета попала в здание ресторана. После удара там возник пожар, который сейчас тушат спасатели.

На месте попадания обнаружили 4 пострадавших. Один из них находится в тяжелом состоянии, медики оказывают всем необходимую помощь.

Кроме того, по другому адресу в Оболонском районе обломки ракеты упали во дворе жилого дома.

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Напомним, 10 октября враг несколько раз проводил атаки против Киевал ракетами и беспилотниками, в столице раздавались взрывы. В Соломенском районе обломки БПЛА упали на 25-этажный жилой дом и попали в восьмиэтажное офисное здание.

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры часть Киева и области осталась без электроснабжения. В столице также возникли перебои с водоснабжением, а движение метро временно приостанавливали из-за отключения напряжения.

Впоследствии метрополитен возобновил работу на всех линиях, однако поезда курсируют с увеличенными интервалами. Энергетики и профильные службы работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением подачи электроэнергии и воды.