Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Що відомо про атаку?

В Оболонському районі Києва 10 жовтня російська ракета влучила в будівлю ресторану. Після удару там виникла пожежа, яку наразі гасять рятувальники.

На місці влучання виявили 4 постраждалих. Один із них перебуває у тяжкому стані, медики надають усім необхідну допомогу.

Крім того, за іншою адресою в Оболонському районі уламки ракети впали у дворі житлового будинку.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, ворог 10 жовтня кілька разів атакував Київ ракетами та безпілотниками, у столиці лунали вибухи. У Солом’янському районі уламки БпЛА впали на 25-поверховий житловий будинок і влучили у восьмиповерхову офісну будівлю.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури частина Києва та області залишилася без електропостачання. У столиці також виникли перебої з водопостачанням, а рух метро тимчасово зупиняли через зникнення напруги.

Згодом метрополітен відновив роботу на всіх лініях, однак поїзди курсують зі збільшеними інтервалами. Енергетики та профільні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки й відновленням постачання електроенергії та води.