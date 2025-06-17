Известно, что среди раненых – спасатель и полицейский. Об этом 24 Каналу рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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Детали атаки на Киев

Игорь Клименко отметил, что в подъезде 36 квартир. По предварительной информации, на момент удара там находилось от 4 до 14 человек. Это не точное количество, отталкиваются от обращений родственников, которые не могут выйти на контакт со своими родственниками, которые там проживали.

На данный момент известно, что в Киеве было ранено 105 человек, 14 – погибли. Были спасены 2 человека. Завалы продолжают разбирать. Делают все возможное, чтобы спасти других людей.

Через соответствующий промежуток времени, когда разбирается очередной слой железобетонных и кирпичных конструкций, объявляется минута тишины. Филигранно работаем инженерной техникой для того, чтобы аккуратно поднимать каждую плиту. Если там есть люди, чтобы мы не повредили их тела,

– подчеркнул министр.