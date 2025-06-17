Принятие смерти, но не капитуляции

Все эти неосознанные смерти ложатся друг на друга, будто камни. И так выстраивают внутри эмоциональную стену. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Когда-то давно мы все могли плакать. Даже рыдать. Мы имели на это эмоциональные силы и моральное право. Теперь и это отобрали проклятые оккупанты.

Наполненная до краев болью, тревогой, страхом и надеждой душа даже от легкого волнения расплескивается вокруг каплями отчаяния. Бывает, слезы текут просто так. Непроизвольно. Меленькой струйкой по морщинкам кожи вокруг глаз. Но это уже не отчаяние.

Все эмоции – внутри. Просто просачиваются наружу из переполненной чаши терпения. Доминирует другое – принятие. Принятие смерти, в противовес капитуляции.

За эти годы полномасштабного вторжения, даже в самые темные времена, замеры общественного мнения свидетельствуют об одном: мы не сдаемся, не соглашаемся на сдачу территорий и не идем на унизительные условия капитуляции. Мы сделали свой выбор, и поэтому имеем роскошь жить и воевать как свободные люди.

И чем ближе к смерти – тем больше наслаждение от каждого прожитого дня. Потому что не в количестве, а в качестве дело. Нам будет что вспомнить и что ответить в конце. А все потому, что мы сделали свой выбор.

Украина между двух маньяков

Нам до сих пор отказывают в праве на самоопределение, в праве на собственное государство, язык и культуру. Тиран Путин и самодур Трамп на самом деле смотрят на нас диаметрально по-разному. Но сходятся в одном: в России понимают наше превосходство над ними, поэтому, чтобы избежать угрозы, рабы пытаются поработить свободных. Для них это – экзистенциальная война.

А вот у Трампа – политическая близорукость. Он мыслит как диктатор и бизнесмен одновременно. Для него смерти украинцев – это как сокращение кадров на предприятии, которое закрывают, потому что оно нерентабельно и вредит бизнесу глобальных корпораций.

Трамп бы хотел обанкротить Украину и повесить табличку "Закрыто". Тогда как Путин искренне стремится не только уничтожить государство Украина – речь идет о физическом уничтожении украинцев как носителей этноса. Вот между такими двумя маньяками сегодня мы бьемся за свою свободу и независимость.

Пока не победим – таких ночей, как сегодня, будет еще много. Хочется сказать: "Помоги нам, Боже", – и завершить этот текст. Но я уверен, что Бог скорее поможет тем, кто сам себе сможет помочь. В Украине не должно быть ни одного человека, который до сих пор не работает на победу. Равнодушным ватным "ждунам" должен наступить конец. К ним должны быть применены экономические, административные и политические меры.

Попытки наречь себя людьми "высшего сорта", подать себя как выдающихся личностей, которые якобы "гораздо полезнее в тылу" – вызывает у меня ироническую улыбку. Особенно больно такое слышать, когда вспоминаешь собратьев на кладбище – кем они были и как упорно сражались за свою страну. Хотя могли "отпетлять", как много ничтожеств.

Опомнитесь те, кто спасает свою "менталочку" и старается не думать о войне. Если вам физически снесет голову, думать не будет чем. Завтра может не наступить. Ствольная артиллерия снова может обстреливать Киев с расстояния 20 километров. А ваш план снова сбежать из Киева, как в начале вторжения, в этот раз может не сработать.

Болит за Киев, болит за Одессу, Харьков и каждый город и село. И злости становится все больше. И в конце концов мы все станем злыми – и тогда одержим победу. Потому что дело победы – будет делом чести каждого из нас. Без исключений.

А пока одни передают сочувствие другим и надеются, что их это пройдет…