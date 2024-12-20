Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Киева. Отмечается, что сейчас идет разбор обрушившихся конструкций и осуществляется поиск людей.

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Какие последствия удара по Киеву

Бизнес-центр, который попал под удар, расположен в Голосеевском района Киева на улице Большой Васильковской. Стоит отметить, что напротив здания расположен Костел Святого Николая.

В ГСЧС сообщили, что в результате падения обломков произошло возгорание на 13-м этаже здания. Также произошел обвал конструкций, а вход на 15-й этаж сейчас завален. По словам спасателей, пожар удалось локализовать на площади 60 квадратных метров.

Спасатели показали кадры последствий атаки на Киев / Фото ГСЧС Киева

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

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К слову, ранее в КГВА сообщили, что враг, вероятно, применил аэробаллистические ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К и баллистические ракеты типа "Искандер"/KN-23. В результате этого удара зафиксировано падение обломков в трех районах города.