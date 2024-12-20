Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Києва. Зазначається, що зараз триває розбір обвалених конструкцій та здійснюється пошук людей.

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Які наслідки удару по Києву

Бізнес-центр, який потрапив під удар, розташований в Голосіївському району Києва на вулиці Великій Васильківській. Варто зазначити, що навпроти будівлі розташований Костел Святого Миколая.

В ДСНС повідомили, що внаслідок падіння уламків сталось загоряння на 13-му поверсі будівлі. Також стався обвал конструкцій, а вхід на 15 поверх зараз завалено. За словами рятувальників, пожежу вдалося локалізувати на площі 60 квадратних метрів.

Рятувальники показали кадри наслідків атаки на Київ / Фото: ДСНС Києва

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

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До слова, раніше в КМВА повідомили, що ворог, ймовірно, застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків в 3-х районах міста.