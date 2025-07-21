Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Перший Спалах" в Facebook.

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Россияне уничтожили волонтерский центр в Киеве

В результате вражеского обстрела Украины в ночь на 21 июля российский дрон поразил волонтерский центр "Перший Спалах" в Днепровском районе Киева. Помещение выгорело дотла.

В центре работало около 54 волонтеров. Они помогали переселенцам, закупали технику для ВСУ, отправляли помощь на фронт и изготавливали маскировочные сетки.

Разрушенное помещение волонтеров: смотрите видео

Все, что готовилось для нужд ВСУ, было потеряно в результате удара.

Мы потеряли все, что делали три года: тысячи километров сеток, старлинки, машины, все, что отправлялось. Я понимаю, что стоит сейчас оценить ущерб, но фактически мы потеряли все,

– поделился председатель центра Максим Бутко.

Бутко призвал власти района помочь с поиском нового помещения для возобновления работы центра. По его словам, волонтеры никогда не обращались за государственной помощью или грантами, все финансировалось собственными силами и при поддержке украинцев.

К слову, в результате российского удара по Киеву известно об одном погибшем и по меньшей мере 9 пострадавших. В городе зафиксировано более 15 попаданий.