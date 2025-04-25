Они посетили место атаки в пятницу, 25 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Смотрите также Баллистика из КНДР, еще 116 компонентов – из других стран, – Зеленский о ракете, атаковавшей Киев

В Киеве почтили память жертв атаки 24 апреля

Президент Зеленский вместе с представителями дипломатических миссий и международных организаций и украинскими чиновниками посетили место российской атаки в Святошинском районе.

Почтение памяти погибших в Киеве 24 апреля / Фото Общественного

Напомним, что сейчас известно о 12 погибших и 90 раненых в результате этого обстрела.

Среди жертв есть 2 детей врача клиники КНУ, а также 84-летняя женщина.

Всего в Киеве пострадал 51 дом, проживало около 2 500 человек. В эпицентр взрыва, который достиг 2 000 квадратных метров, попали 300 квартир.

Работы на местах атак уже завершили.