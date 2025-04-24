Среди погибших есть 84-летняя женщина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
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Была старенькая, но умирать не собиралась, – дочь
Елена Луновна проживала в Святошинском районе Киева. В ее дом попала российская ракета.
Дочь, которая сидит возле тела погибшей в уничтоженном дворе, рассказала, что несмотря на свой возраст, женщина имела крепкое здоровье.
Хотя она старенькая была,... но умирать не собиралась. Но такое преступление этой ночью произошло снова на нашу страну... И моя мама погибла, не стало ее у меня,
– говорит дочь погибшей.
Она отмечает, что ненавидит Россию, которая принесла Украине столько горя и убила многих украинцев.
В Киеве погибла 84-летняя женщина: смотрите видео
Напомним, что сейчас известно о 10 жертвах российской атаки по Киеву. Еще 63 человека получили травмы, среди них есть дети.