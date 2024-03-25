Бариста, которая работает в кафе рассказала, что работа помогает ей отвлечься от мыслей о том, что произошло. Она убеждена, что ее работа в очередной раз доказывает, что украинцев не сломать.
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Видео из кафе
Журналисты опубликовали видео из киевской кофейни, которая пострадала в результате баллистической атаки по столице. Так, бариста Мария продолжает готовить горячие напитки гостям даже несмотря на то, что рядом с ней лежит разбитое от взрыва стекло.
Страшно, очень страшно. Но главное, что все живы. Наша кофейня также частично живая. И мы делаем кофе, мы работаем. Держимся. Всё будет хорошо,
– говорит девушка.
Бариста рассказала, что работа ее отвлекает. Она сама любит кофе и верит, что другие его также любят – поэтому продолжила работать даже в такой обстановке.
Победа за нами. Как нас можно сломать? У нас прилет – мы работаем, делаем кофе. Здесь нет слов просто,
– отмечает Мария.
Девушка продолжает работу даже несмотря на обстрел: смотрите обстрел
Что известно об атаке на Киев
- Утром 25 марта российская армия направила на столицу две баллистические ракеты. Воздушным Силам удалось сбить обе цели, однако в результате падения обломков есть разрушения в нескольких районах города. Вероятно, враг направил на Киев противокорабельные ракеты "Циркон" – окончательно информацию сообщат позже.
- Наибольшие повреждения зафиксированы в Печерском районе Киева. Так, там была разрушена центральная часть корпуса Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука. В частности, полностью разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр.
- В результате атаки известно и о раненых. Так, по состоянию на 14:46 известно о 10 пострадавших, из которых двое были госпитализированы. Девушку 16 лет уже выписали из больницы, другая женщина находится в медучреждении.