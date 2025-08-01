Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Какой ракетой Россия убила жителей в Киеве?

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко с места российского удара в Святошинском районе столицы рассказал о последствиях обстрела. Российская атака на этот дом унесла жизни 28 человек, среди них есть дети.

Крылатая ракета, по данным МВД, попала прямо в девятиэтажку. Ее двигатель нашли непосредственно во дворе разрушенного дома. Сейчас его изъяли правоохранители для следствия, которое должно установить марку вражеской цели.

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Двигатель ракеты, попавшей в дом / Фото OBOZ.UA

Кроме того, Клименко почтил память погибших и сообщил, что спасатели работали на месте более суток. Работы временно останавливали ночью, чтобы бережно достать тело погибшего ребенка.

По словам министра, последними нашли женщину вместе с двумя детьми на шестом этаже.

К слову, в МВД сообщили о сложности спасательных работ из-за мощного взрыва, который разрушил целый подъезд. Ракета попала в районе 5 – 6 этажа. Люди, которые даже прятались в коридоре, в основном не выжили.