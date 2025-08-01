Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Якою ракетою Росія вбила жителів у Києві?

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко з місця російського удару у Святошинському районі столиці розповів про наслідки обстрілу. Російська атака на цей будинко забрала життя 28 людей, серед них є діти.

Крилата ракета, за даними МВС, влучила прямо у дев'ятиповерхівку. Її двигун знайшли безпосередньо у дворі зруйнованого будинку. Наразі його вилучили правоохоронці для слідства, яке має встановити марку ворожої цілі.

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Двигун ракети, що поцілила у будинок / Фото OBOZ.UA

Крім того, Клименко вшанував пам'ять загиблих і повідомив, що рятувальники працювали на місці понад добу. Роботи тимчасово зупиняли вночі, щоби дбайливо дістати тіло загиблої дитини.

За словами міністра, останніми знайшли жінку разом із двома дітьми на шостому поверсі.

До слова, в МВС повідомили про складність рятувальних робіт через потужний вибух, який зруйнував цілий під'їзд. Ракета влучила в районі 5 – 6 поверху. Люди, які навіть ховались в коридорі, здебільшого не вижили.