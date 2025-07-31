Враг очень активно взялся за модернизацию "Шахедов" и это видно по последствиям массированной атаки. Как рассказал 24 Каналу эксперт по авиации Константин Криволап, дроны сейчас перешли на новый уровень.

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Что затрудняет сбивание "Шахедов"?

Враг пытается оборудовать свои беспилотники средствами связи, искусственного интеллекта, системами донаведения. Кроме этого, появляются дроны с реактивной тягой.

Они скоростные, но были бы не такими сложными для перехвата, если бы шли отдельно. Но россияне понимают, что сбивать их отдельно достаточно легко, потому что истребительная авиация может их спокойно уничтожать,

– пояснил Константин Криволап.

Но когда в зоне, где идут "Шахеды" и работают мобильные огневые группы, дроны-перехватчики, ЗРК и все другие средства поражения, – запускать истребительную авиацию, то это будет большим риском для наших пилотов и самолетов.

Поэтому россияне прагматично подошли к этому вопросу. Они запускают эти скоростные дроны на фоне того, как идут обычные "Шахеды" с поршневыми двигателями.

Это создает достаточно серьезные проблемы для нас, потому что если у России будут способности увеличивать выпуск именно реактивных дронов, то в Украины эффективных средств для их сбивания меньше, чем хочется,

– подчеркнул эксперт по авиации.

Напомним, в результате атаки 31 июля погибли 10 человек, среди них 6-летний мальчик. Одна из российских ракет попала прямо в жилой многоквартирный дом. Людей, которые спали в своих квартирах, заваливало бетонными плитами.