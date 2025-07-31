Ворог дуже активно взявся за модернізацію "Шахедів" і це видно за наслідками масованої атаки. Як розповів 24 Каналу експерт з авіації Костянтин Криволап, дрони зараз перейшли на новий рівень.
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Що ускладнює збиття "Шахедів"?
Ворог намагається обладнати свої безпілотники засобами зв'язку, Штучного інтелекту, системами донаведення. Крім цього, з'являються дрони з реактивною тягою.
Вони швидкісні, але були б не такими складними для перехоплення, якби йшли окремо. Але росіяни розуміють, що збивати їх окремо достатньо легко, тому що винищувальна авіація може їх спокійно знищувати,
– пояснив Костянтин Криволап.
Але коли в зоні, де йдуть "Шахеди" й працюють мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, ЗРК та всі інші засоби ураження, – запускати винищувальну авіацію, то це буде великим ризиком для наших пілотів і літаків.
Тому росіяни прагматично підійшли до цього питання. Вони запускають ці швидкісні дрони на фоні того, як йдуть звичайні "Шахеди" з поршневими двигунами.
Це створює досить серйозні проблеми для нас, бо якщо у Росії будуть спроможності збільшувати випуск саме реактивних дронів, то в України ефективних засобів для їх збиття менше, ніж хочеться,
– підкреслив експерт з авіації.
Нагадаємо, внаслідок атаки 31 липня загинуло 10 людей, серед них 6-річний хлопчик. Одна з російських ракет влучила прямо у житловий багатоквартирний будинок. Людей, які спали у своїх квартирах, завалювало бетонними плитами.