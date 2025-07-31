Падіння ракети було у районі 5-го поверху. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг голови Міністерства внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

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"Падіння ворожої ракети було прямим, у районі 5-го поверху. Листя обгоріле на деревах. Це якраз траєкторія падіння цієї ракети, яка зайшла у цей будинок", – зазначив він.

За словами міністра внутрішніх справ, на момент вибуху дехто з людей перебував у ліжках, дехто – у коридорах. Їх завалювало бетонними плитами.

Нагадаємо, у столиці вночі 31 липня російські окупанти випустили 300 дронів та 8 ракет. Внаслідок нічного обстрілу Києва є численні пошкодження житлової інфраструктури. Станом на зараз відомо, що Росія вбила шістьох людей, серед них – шестирічний хлопчик і його мама.