Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

К теме Масштабная атака на Киев: количество жертв и пострадавших продолжает расти, среди них – дети

Что известно о женщине, которую ищут спасатели в Киеве?

По данным журналистов, эту женщину зовут Антонина. Она позвонила подруге, которая находилась рядом с поврежденной многоэтажкой в Святошинском районе Киева.

В конце концов с женщиной поговорили правоохранители. Они получили от нее информацию, где именно она может находиться.

В Киеве ищут женщину Антонину, которая позвонила подруге из-под завалов многоэтажки / Видео ТСН

Сейчас на месте завалов продолжают работать спасатели. Аварийно-поисковые работы продолжаются, поэтому количество жертв и пострадавших в столице после ночной атаки 31 июля может еще возрасти.

К слову, в Киеве в результате ночной атаки погиб 6-летний Матвей Марченко. Мальчика в течение 2 часов пытались реанимировать, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. Матвей был воспитанником столичного клуба каратэ "Сен-Бин".