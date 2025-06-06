Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеканал "Киев".

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Что горело в Соломенском районе

Возгорание произошло на 11 этаже многоэтажки, огонь охватил и 12 этаж.

В результате взрыва был поврежден практически весь дом – все окна выбиты. Пострадали машины, есть частичное повреждение детской площадки. Кроме того, повреждена библиотека, которая находится на первом этаже дома,

– сообщили журналисты.

На месте работают коммунальщики. Поврежденные окна сбрасывают пока прямо во двор. Плиты, вырванные взрывом, также падают.

Соломенский район является одним из наиболее пострадавших во время удара по Киеву 6 июня. Виталий Кличко писал, что там падали обломки дронов и были попадания БПЛА.

Также в столице повреждено метро, оно частично не работает.

К сожалению, в Киеве в результате ночной атаки есть погибшие.

