Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеканал "Київ".

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Що горіло в Солом'янському районі

Займання сталося на 11 поверсі багатоповерхівки, вогонь охопив і 12 поверх.

Внаслідок вибуху було пошкоджено практично увесь будинок – всі вікна вибиті. Постраждали автівки, є часткове пошкодження дитячого майданчика. Окрім того, пошкоджено бібліотеку, яка знаходиться на першому поверсі будинку,

– повідомили журналісти.

На місці працюють комунальники. Пошкоджені вікна скидають поки що просто у двір. Плити, вирвані вибухом, також падають.

Солом'янський район є одним з найбільш постраждалих під час удару по Києву 6 червня. Віталій Кличко писав, що там падали уламки дронів та були влучання БпЛА.

Також у столиці пошкоджено метро, воно частково не працює.

На жаль, у Києві внаслідок нічної атаки є загиблі.

