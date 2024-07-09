Во время циничного обстрела россиян рядом пострадали и другие подъезды дома, жителей которых эвакуировали. Также разрушениям подверглись близлежащие дома.

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В Шевченковском районе завершили поисково-спасательные работы

По словам ГСЧС, на месте проведения работ остаются почти 100 спасателей и 8 единиц аварийно-спасательной техники и инженерной техники.

Поисково-спасательные работы в жилом доме Шевченковского района завершены. Спасатели деблокировали тело девушки 2006 года рождения,

– сообщили в ГСЧС.

Также продолжаются аварийно-восстановительные работы.

В результате вчерашней вражеской атаки по Киеву погибли 33 человека, среди них 5 детей, 121 – пострадали, среди них 10 детей, 11 человек спасены.

В полиции Киева добавили, что правоохранители продолжают находиться на местах происшествия, документируют последствия и принимают заявления от пострадавших.

На территории "Охматдета" также завершили аварийно-спасательные работы

На территории "Охматдета" 9 июля завершили аварийно-спасательные работы. Спасатели проводили их с утра 8 июля, когда Россия атаковала больницу ракетой.

Известно, что в "Охматдете" погиб родственник одного из пациентов и врач из Львова – 30-летняя нерфолог Светлана Лукьянчук. Ее похоронят в родном городе.