На этот раз россияне применили новую тактику запуска ракет. По столице одновременно нанесли удары сразу тремя ракетами. Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко рассказал 24 Каналу, что ранее россияне пытались экспериментировать с одновременным запуском небольших групп дронов.

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Враг пользуется ситуацией

Враг, по его словам, отправлял на территорию Украины не только большие группы беспилотников, но и небольшие – от 2 – 3 до 5 – 7 единиц. Россияне наблюдали, как на это реагирует система ПВО Украины.

Украинским Воздушным силам было очень трудно в засветке на радаре выяснить, видят ли они один дрон, или небольшую группу. Было трудно идентифицировать, какое точное количество дронов кроется за засветкой, что видит оператор на экране радарной системы,

– объяснил он.

Противник пользуется ситуацией, пока украинские силы не имеют современной западной авиации, которая патрулируя воздушное пространство Украины, дополняла бы возможности наземных зенитно-ракетных комплексов и радарных установок.

Пока действия авиации, наземных ЗРК и систем ПВО не координируется самолетами ДРЛО, которые уже не подходе к Украине, имеем трудности с выяснением, сколько целей на одной засветке есть реально,

– подчеркнул Жовтенко.

Обратите внимание! Воздушным силам Украины удалось сбить 8 июля 30 из 38 ракет, которые враг запустил на территорию Украины. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 38 человек и пострадали более 200.

Россияне, понимая это, начали расширять свой эксперимент теперь уже с ракетами. В определенной степени по его мнению, врагу удается маневрировать и использовать пока несовершенство наших радарных установок и того, как эффективно и точно можем обнаруживать, что находится в воздушном пространстве Украины.

Нам нужно быть готовыми к тому, что россияне могут масштабировать эту тактику, и применять ее как минимум во время нескольких следующих ракетных атак,

– отметил эксперт по международной безопасности.

Сейчас, по словам Тараса Жовтенко, ищут дополнительные технические решения, для устранения этой проблемы с крылатыми ракетами. Также мы должны быть максимально точными в понимании того, что происходит в воздушном пространстве Украины. Это является залогом нашего эффективного противодействия ударам россиян.