Осуществили обстрел медучреждения и в целом Киева захватчики в понедельник, 8 июля. Глава Белого дома назвал это "ужасным напоминанием" о жестокости агрессии России.

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Реакция Байдена на удар по больнице "Охматдет"

Байден отметил, что российские ракеты убили десятки мирных граждан Украины и вызвали разрушения и жертвы в крупнейшей детской больнице столицы.

Очень важно, чтобы мир продолжал поддерживать Украину в этот важный момент и чтобы мы не игнорировали российскую агрессию,

– говорится в сообщении.

Президент Соединенных Штатов упомянул, что на этой неделе встретится с главой нашего государства Владимиром Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, округ Колумбия.

Я встречусь с президентом Зеленским, чтобы четко дать понять, что наша поддержка Украины является непоколебимой,

– подчеркнул Байден.

В то же время на сайте Белого дома говорится, что союзники вскоре собираются объявить о "новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины".

Обратите внимание! Саммит НАТО в Вашингтоне будет проходить в период с 9 по 11 июля 2024 года. Генсек Альянса Йенс Столтенберг на днях заявлял, что партнеры предоставят Украине новую помощь.

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Правоохранители убеждены, что россияне программировали ракету Х-101, которая нанесла удар по больнице "Охматдет", именно на это медицинское учреждение.